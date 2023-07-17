"بوتين": الدفاع الروسية تعد مقترحاتها للرد على الهجوم الأوكراني على جسر القرم

وفي التفاصيل، قال "بوتين" خلال اجتماع حكومي لتقييم آثار الهجوم "سيكون هناك بالتأكيد رد من جانب روسيا"، وطلب من حكومته خططًا جدية لتأمين الجسر الذي تعرض إلى عدة هجمات، مضيفًا: "نحتاج إلى إجراء تقييم شامل للأضرار الناجمة عن الهجوم الإرهابي واستعادة كل شيء في أسرع وقت"، وفقًا للعربية نت.