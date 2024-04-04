الصحة العالمية تدخل أكثر من 50 طنًّا من الإمدادات الطبية عبر جنوب السودان

وأوضحت أن الصراع المستمرّ في السودان أعاق بشكل كبير قدرة مكتب منظمة الصحة العالمية في السودان على الوصول إلى الإمدادات الطبية الطارئة الأساسية وتوصيلها إلى مناطق النيل الأزرق وجبال النوبة، واستجابة لذلك تعاون المكتب مع نظيره في دولة جنوب السودان المجاورة لتسهيل توصيل هذه الإمدادات الأساسية؛ حيث قام مكتب المنظمة بجنوب السودان بتخزين الكميات المطلوبة من المخزونات الموجودة في المناطق المتاخمة للحدود السودانية؛ تمهيدًا لنقلها إلى المناطق المتضرّرة من النزاع.