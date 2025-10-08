منافسة مفتوحة على جائزة نوبل للسلام.. واستبعاد شبه مؤكد لترامب من الترشيحات

قبل يومين من إعلان جائزة نوبل للسلام 2025، تبدو الاحتمالات مفتوحة على مصراعيها، لكن المراقبين يجمعون على أمر واحد شبه مؤكد: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يكون الفائز هذا العام، رغم محاولاته المتكررة لتقديم نفسه كـ"صانع سلام".