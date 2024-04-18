إيران تهدّد بضرب المنشآت النووية الإسرائيلية إذا تعرّضت لهجوم مماثل

وأضاف "حق": "تم تحديد المراكز النووية للعدو الصهيوني وتوفير المعلومات اللازمة عن كافة الأهداف، وهم تحت تصرفنا، إذا جاز التعبير؛ للرد على عمل محتمل، وأيدينا على الزناد لإطلاق صواريخ قوية لتدمير أهداف محددة"؛ وفقًا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.