إيران تهدّد بضرب المنشآت النووية الإسرائيلية إذا تعرّضت لهجوم مماثل

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم "الخميس"، أن إيران حددت موقع جميع المنشآت النووية الإسرائيلية، ومستعدّة لضربها في أي لحظة في حالة تعرضها لاعتداء مماثل من قبل تل أبيب.
وقال قائد فيلق حماية وأمن المنشآت النووية الإيرانية العميد أحمد حق: "إذا أراد النظامُ الصهيوني اتّخاذَ إجراء ضد مراكزنا ومنشآتنا النووية؛ فإنه سيواجه ردّ فعلنا بالتأكيد، وستتم مهاجمته وتشغيله لمواجهة الأسلحة المتقدمة للمراكز النووية للنظام".
وأضاف "حق": "تم تحديد المراكز النووية للعدو الصهيوني وتوفير المعلومات اللازمة عن كافة الأهداف، وهم تحت تصرفنا، إذا جاز التعبير؛ للرد على عمل محتمل، وأيدينا على الزناد لإطلاق صواريخ قوية لتدمير أهداف محددة"؛ وفقًا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.
وتابع: "إذا ارتكب النظامُ الصهيوني عملًا عدوانيًّا ضدّ إيران، فإن نوع الرد سيكون بتخطيط القوات المسلحة الإيرانية، وسيتأكدون أن الضربة التي سيتلقّونها من القوات المسلحة سيذكرها التاريخ، مثل عملية الوعد الصادق".
وأشار إلى أنه من الممكن والمتصور مراجعة العقيدة والسياسات النووية الإيرانية والابتعاد عن اعتبارات الماضي في حالة الهجوم الإسرائيلي.