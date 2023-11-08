ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال داخل غزة إلى 33

أعلن جيش الاحتلال، الأربعاء، مقتل جندي آخر داخل قطاع غزة.
وبهذا الإعلان، يرتفع إجمالي الجنود التابعين لقوات الاحتلال الذين قُتِلوا منذ بدء العمليات البرية في القطاع، إلى 33.
وكان جيش الاحتلال قال إن قواته طوقت مدينة غزة بالكامل، إذ يعتبرها المعقل الأساسي لـ"حماس" في القطاع، وقال إن قواته تتقدم صوب قلب المدينة المكتظة بالسكان.
وفي المقابل، أعلنت "حماس" أن مقاتليها كبّدوا القوات المحتلة خسائر فادحة.
وأكد جيش الاحتلال، الأربعاء، وفق "سكاي نيوز عربية" أن ضربات جوية على غزة قتلت قياديًا بارزًا وعددًا من المقاتلين في الحركة، مع استهداف الهجوم البري شبكة أنفاق تحت القطاع المحاصر.
وذكر بيان للجيش أن ضربتين منفصلتين أسفرتا عن مقتل محسن أبوزينة القيادي البارز في "حماس" المسؤول عن الأسلحة، وعدد من المقاتلين الذين نفذوا عمليات إطلاق قذائف مضادة للدبابات وصواريخ أرض أرض.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أيضًا أن اشتباكات وقعت بين مقاتلين وقوات الاحتلال قرب مخيم الشاطئ للاجئين في مدينة غزة.