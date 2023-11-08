ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال داخل غزة إلى 33

وأكد جيش الاحتلال، الأربعاء، وفق "سكاي نيوز عربية" أن ضربات جوية على غزة قتلت قياديًا بارزًا وعددًا من المقاتلين في الحركة، مع استهداف الهجوم البري شبكة أنفاق تحت القطاع المحاصر.