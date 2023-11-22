قطاع غزة وسط الحرب صار "مقبرة لآلاف الأطفال"

تحوّل القطاع الفلسطيني إلى "مقبرة لآلاف الأطفال" على حد تعبير المتحدث باسم اليونيسف جيمس إلدر في نهاية أكتوبر. فقد أوقع القصف الإسرائيلي الكثيف على غزة ما لا يقل عن 13300 قتيل، منهم أكثر من 5500 طفل، حسب أحدث تقرير صادر عن حكومة حماس.
بالمناسبة، قال جوناثان كريكس، مدير الاتصالات في منظمة اليونيسف بفلسطين، في تصريحات لفرانس24، إن "4700 طفل فلسطيني قتلوا" و"7000 طفل أصيبوا".
وأضاف: "هناك مأساة تحدث أمام أعيننا"، داعياً إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية".. دعوات تتكرر باستمرار من قبل اليونيسف ومنظمات إنسانية أخرى، منذ بداية الحرب.
ونقل 28 طفلاً خديجاً من مستشفى الشفاء إلى مصر هو خبر جيد، نحن في اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية وكافة الشركاء، سعداء للغاية لأننا تمكنا من المساعدة في إخراج هؤلاء الأطفال. إنهم أطفال خدّج كانوا في وحدات الرعاية ويحتاجون إلى كهرباء بشكل مستمر للحفاظ على درجة حرارة أجسامهم. بعضهم يتنفسون بوساطة أجهزة تحتاج إلى الكهرباء أيضا. وبما أن مستشفيات قطاع غزة تواجه مشكلة كبيرة في نقص الكهرباء، فقد كان من المهم جداً أن نتمكن من إخلائهم.
وشروط (عملية النقل) صعبة بشكل خاص. نحن على علم بالصعوبات المتعلقة بالتنقل في قطاع غزة في ظل استمرار العمليات (العسكرية للجيش الإسرائيلي). يتطلب هذا الكثير من التنسيق.