قطاع غزة وسط الحرب صار "مقبرة لآلاف الأطفال"

ونقل 28 طفلاً خديجاً من مستشفى الشفاء إلى مصر هو خبر جيد، نحن في اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية وكافة الشركاء، سعداء للغاية لأننا تمكنا من المساعدة في إخراج هؤلاء الأطفال. إنهم أطفال خدّج كانوا في وحدات الرعاية ويحتاجون إلى كهرباء بشكل مستمر للحفاظ على درجة حرارة أجسامهم. بعضهم يتنفسون بوساطة أجهزة تحتاج إلى الكهرباء أيضا. وبما أن مستشفيات قطاع غزة تواجه مشكلة كبيرة في نقص الكهرباء، فقد كان من المهم جداً أن نتمكن من إخلائهم.