"أبوردينة" يستنكر تهديد "نتنياهو" بمواجهة أجهزة أمن السلطة الفلسطينية

ولفت إلى أن هذه التصريحات تأتي في إطار ما يجري من حرب إبادة جماعية يتعرّض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية، من عمليات قتل واعتقال المواطنين الفلسطينيين، واقتحامات للمدن والقرى والمخيمات، وتهجير قسري للسكان، خاصة في الأغوار، وحجز أموال المقاصة الفلسطينية.