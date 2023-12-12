"أبوردينة" يستنكر تهديد "نتنياهو" بمواجهة أجهزة أمن السلطة الفلسطينية

استنكر الناطقُ الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية "نبيل أبو ردينة"، اليوم الثلاثاء، التصريحاتِ التي أدلى بها رئيس وزراء إسرائيل "نتنياهو"، والتي قال فيها: إن جيش الاحتلال يستعدُّ لاحتمال المواجهة مع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وقال "أبوردينة": إن تلك التصريحات تعبر بشكل واضح عن نواياه المبيتة، ووجود قرار إسرائيلي لإشعال الضفة الغربية؛ استكمالًا للحرب الشاملة التي تشنُّها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وأرضه ومقدساته في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس؛ بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية.
وأضاف "أبوردينة": أن تصريحات نتنياهو التي أشار فيها إلى إنشاء سلطة مدنية تابعة للاحتلال في قطاع غزة؛ مدانة ومرفوضة، وتشكّل تحدّيًا للمجتمع الدولي برمته، وللمواقف المعلنة للإدارة الأمريكية، التي أعلنت رفضها لإعادة احتلال غزة أو اقتطاع أي جزء منه.
وشدّد على مواقف الرئيس محمود عباس، التي أكد فيها أن قطاع غزة جزء لا يتجزّأ من أرض دولة فلسطين، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
ولفت إلى أن هذه التصريحات تأتي في إطار ما يجري من حرب إبادة جماعية يتعرّض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية، من عمليات قتل واعتقال المواطنين الفلسطينيين، واقتحامات للمدن والقرى والمخيمات، وتهجير قسري للسكان، خاصة في الأغوار، وحجز أموال المقاصة الفلسطينية.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستجرّ المنطقةَ إلى حروب لا تنتهي، وتهدد الأمن والسلم الدوليين.
كما طالب "أبو ردينة" الإدارةَ الأمريكية بتحمّل مسؤولياتها، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف جرائمها المتصاعدة ضدّ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس؛ لأنها الجهة الوحيدة القادرة على وقف العدوان.
ولفت إلى أنّ استعمال الولايات المتحدة الأمريكية لحقّ النقض "الفيتو"، هو الذي أعطى الضوء الأخضر للاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في الحرب والعدوان والجرائم، التي تجاوزت جميع محرمات القانون الدولي، مؤكّدًا أن قرار وقف الحرب هو بيد الرئيس الأمريكي أولًا وأخيرًا.