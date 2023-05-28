معركة الإعادة.. "أردوغان" و"أوغلو" يُدليان بصوتيْهما بالانتخابات التركية

وبدأ التصويت في الساعة الثامنة صباحًا (05:00 بتوقيت جرينتش) وينتهي في الخامسة مساء (14:00 بتوقيت جرينتش). ومن المتوقع أن تبدأ النتائج في الظهور بحلول مساء اليوم.