معركة الإعادة.. "أردوغان" و"أوغلو" يُدليان بصوتيْهما بالانتخابات التركية

أدلى كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومرشح المعارضة كيليجدار أوغلو بصوتيْهما اليوم الأحد في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية التركية.
وبدأ الأتراك التصويت اليوم الأحد في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية التي قد تشهد تمديد الرئيس رجب طيب أردوغان حكمه إلى عقد ثالث.
وبحسب "الألمانية"؛ فقد خالف أردوغان (69 عامًا) استطلاعات الرأي، وتَقَدم بشكل مريح بفارق خمس نقاط مئوية تقريبًا عن منافسه كمال كليتشدار أوغلو في الجولة الأولى في 14 مايو.
وبدأ التصويت في الساعة الثامنة صباحًا (05:00 بتوقيت جرينتش) وينتهي في الخامسة مساء (14:00 بتوقيت جرينتش). ومن المتوقع أن تبدأ النتائج في الظهور بحلول مساء اليوم.