إسرائيل.. تبادُل إطلاق نار بمحيط فندق بمدينة أسدود.. وأنباء عن "نيران صديقة"

وأشارت مصادر إسرائيلية إلى سقوط جرحى في تبادُل لإطلاق نار بمحيط الفندق في أسدود، فيما قالت "القناة الـ14" الإسرائيلية إن الحادث "نيران صديقة"، ولم يتسن التأكد من هذه المعلومات.