إسرائيل.. تبادُل إطلاق نار بمحيط فندق بمدينة أسدود.. وأنباء عن "نيران صديقة"

أشارت مصادر إعلامية إسرائيلية إلى سقوط جرحى بعد حادث تبادُل إطلاق للنار بمحيط فندق في مدينة أسدود الساحلية.
وتفصيلاً، انتشرت أنباء عن تبادُل لإطلاق النار بين الشرطة الإسرائيلية ومسلحين بمحيط فندق "ليوناردو" في مدينة أسدود، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وأشارت مصادر إسرائيلية إلى سقوط جرحى في تبادُل لإطلاق نار بمحيط الفندق في أسدود، فيما قالت "القناة الـ14" الإسرائيلية إن الحادث "نيران صديقة"، ولم يتسن التأكد من هذه المعلومات.
وأظهرت فيديوهات، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، لحظة القبض على شاب من قِبل السلطات الإسرائيلية.