مقتل 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين في إطلاق نار بمنطقة ريفية بولاية ميسيسيبي الأمريكية

وفي التفاصيل، تجمع حشد كبير خارج نادٍ بالقرب من محكمة مقاطعة صن فلاور في إنديانولا في وقت مبكر من يوم الأحد، وكان الضباط يضعون حواجز للمساعدة على تدفق حركة المرور قبل إطلاق النار، حسبما قال رئيس شرطة إنديانولا رونالد سامبسون لصحيفة "إنتربرايز توكسين".