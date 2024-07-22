مقتل 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين في إطلاق نار بمنطقة ريفية بولاية ميسيسيبي الأمريكية

قالت السلطات الأمريكية إن إطلاق نار خارج ملهى ليلي في ولاية ميسيسيبي أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من عشرة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وفي التفاصيل، تجمع حشد كبير خارج نادٍ بالقرب من محكمة مقاطعة صن فلاور في إنديانولا في وقت مبكر من يوم الأحد، وكان الضباط يضعون حواجز للمساعدة على تدفق حركة المرور قبل إطلاق النار، حسبما قال رئيس شرطة إنديانولا رونالد سامبسون لصحيفة "إنتربرايز توكسين".
وقالت هيذر بيرتون، قاضية التحقيق في المقاطعة، إن القتلى هم أريون بتلر من إنديانولا وكاميرون لي بوتس وماركيت بايتس، من غرينفيل. وكان الثلاثة جميعاً يبلغون من العمر 19 عاماً، وفقاً لروسيا اليوم.
وتقع مدينة إنديانولا، التي يبلغ عدد سكانها 9100 نسمة، في منطقة دلتا ريفية إلى حد كبير في ولاية ميسيسيبي، على بعد حوالي 100 ميل (161 كيلومتراً) شمال غرب جاكسون، عاصمة الولاية.