أوكرانيا: استعادة الكهرباء بمحطة زابوريجيا

بدورها، قالت الأمم المتحدة إن آخر خط منتظم لتزويد محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية، التي تسيطر عليها روسيا، بالكهرباء عاد للعمل مجدداً بعد انقطاعه في وقتٍ سابقٍ الخميس، وهو أمرٌ سلّط الضوء على الخطر المحتمل الذي يمثله قتالٌ يدور في منطقة قريبة.