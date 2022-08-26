أوكرانيا: استعادة الكهرباء بمحطة زابوريجيا

حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من أن العالم قد تجنّب بالكاد "كارثة نووية" بعد انقطاع التيار الكهربائي لعدة ساعات عن محطة زابوريجيا.
وقال: "لو لم يتدخّل موظفو محطتنا بعد الانقطاع لكنا مضطرين لمواجهة عواقب كارثة نووية".
من جهتها، أعلنت الأمم المتحدة عن أن آخر خط منتظم لتزويد محطة زابوريجيا، التي تسيطر عليها روسيا، بالكهرباء عاد للعمل مجدداً بعد انقطاعه في وقتٍ سابقٍ الخميس.
وحذّر خبراء في الطاقة النووية من مخاطر إلحاق الضرر بأحواض الوقود النووي المستنفد بالمحطة أو مفاعلاتها.. ومن دواعي القلق أيضاً انقطاع الكهرباء اللازمة لتبريد الأحواض لتجنب انصهار المفاعلات.
بدورها، قالت الأمم المتحدة إن آخر خط منتظم لتزويد محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية، التي تسيطر عليها روسيا، بالكهرباء عاد للعمل مجدداً بعد انقطاعه في وقتٍ سابقٍ الخميس، وهو أمرٌ سلّط الضوء على الخطر المحتمل الذي يمثله قتالٌ يدور في منطقة قريبة.