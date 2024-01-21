"ديسانتيس" يعلن انسحابه من الانتخابات الأمريكية.. ويدعم ترامب

وفي التفاصيل، قال ديسانتيس، الذي حل ثانيًا الأسبوع الماضي في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في ولاية أيوا، إنه لا يمكن "الطلب من مناصرينا أن يتطوعوا بوقتهم ويتبرعوا بمواردهم إن لم يكن لدينا سبيل واضح للنصر؛ وبالتالي أعلق اليوم حملتي".