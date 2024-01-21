"ديسانتيس" يعلن انسحابه من الانتخابات الأمريكية.. ويدعم ترامب

علَّق حاكم فلوريدا رون ديسانتيس أمس الأحد حملته للفوز بالترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري، وأعلن أنه سيدعم متصدر السباق دونالد ترامب.
وفي التفاصيل، قال ديسانتيس، الذي حل ثانيًا الأسبوع الماضي في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في ولاية أيوا، إنه لا يمكن "الطلب من مناصرينا أن يتطوعوا بوقتهم ويتبرعوا بمواردهم إن لم يكن لدينا سبيل واضح للنصر؛ وبالتالي أعلق اليوم حملتي".
وأضاف خلال فيديو، نشره على منصة إكس (تويتر سابقًا): "من الواضح في رأيي أن غالبية الناخبين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية يريدون إعطاء فرصة أخرى لدونالد ترامب"، وفقًا لـ"العربية نت".
وتابع حاكم فلوريدا: "كانت لي خلافات مع دونالد ترامب، كما في شأن فيروس كورونا"، لكن "ترامب أفضل من الرئيس الحالي المنتهية ولايته جو بايدن".
ونال ديسانتيس 21% من الأصوات في ولاية آيوا، في حين حصد الرئيس السابق 51% من الأصوات، فيما جاء إعلانه تعليق حملته قبل يومين من الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في ولاية نيوهامشير.
وكان ديسانتيس (45 عامًا) قد دخل السباق الرئاسي لعام 2024 بمزايا كبيرة في سعيه لمواجهة ترامب، وأشارت استطلاعات الرأي الأولية المبكرة إلى أن ديسانتيس في وضع قوي للقيام بذلك؛ فقد جمع هو وحلفاؤه ثروة سياسية تزيد على 100 مليون دولار، لكنه كافح من أجل العثور على مكانه في الانتخابات التمهيدية.
وكان السناتور الأمريكي تيم سكوت قد انسحب من السباق الرئاسي، وأعلن تأييده هو أيضًا لترامب في مسعى الرئيس السابق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري له للفوز بولاية جديدة في البيت الأبيض.
ومن شأن إعلان سكوت وديسانتيس تأييد ترامب أن يعزز مساعي الرئيس السابق بشكل أكبر أمام خصمه السفيرة الأمريكية السابقة في الأمم المتحدة نيكي هايلي لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية.