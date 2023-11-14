قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي طال مخيم جباليا شمالي غزة

وفي وقتٍ سابقٍ من يوم الإثنين، أكدت وزارة الصحة التابعة لحماس، أن شوارع شمال القطاع تضيق بعشرات الجثث، ويستحيل إحصاؤها لأن الجيش الإسرائيلي يستهدف سيارات الإسعاف وطواقم الإغاثة التي تحاول الاقتراب منها.