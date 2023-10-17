إسرائيل تقتل 200 شخص في غارة على ساحة مستشفى و6 آخرين في مدرسة للاجئين

قتل 200 شخص على الأقل في غارة إسرائيلية على ساحة مستشفى الأهلي العربي في قطاع غزة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.
وفي غضون ذلك، قتل ستة أشخاص في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مدرسة تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في مخيم المغازي للاجئين في غزة.
وأعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، أن 6 فلسطينيين على الأقل سقطوا، اليوم (الثلاثاء)، في قصف إسرائيلي لمدرسة تابعة للأونروا في مخيم المغازي للاجئين في المناطق الوسطى من غزة.
وأوضح "لازاريني" في إفادة صحافية، أن المدرسة كانت تأوي عائلات نازحة نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة، وأن 4 آلاف شخص كانوا قد لجؤوا إلى المدرسة، وليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه حتى الآن، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضاف أن العشرات قد أصيبوا في القصف، بمن فيهم موظفو الأونروا، ولحقت أضرار هيكلية جسيمة بالمدرسة.
وقال المفوض العام لـ"الأونروا" التابعة للأمم المتحدة: "هذا أمر شائن، ويظهر مرة أخرى الاستهتار الصارخ بحياة المدنيين. لم يعد هناك مكان آمن في غزة من الآن فصاعدًا، ولا حتى منشآت الأونروا".
وأعلنت كتائب القسام أنها وجهت ضربات صاروخية متتالية على مدينة سديروت ومجمع "مفتاحيم" وتحشدات للقوات الإسرائيلية في أشكول وكفار عزة" بالصواريخ وقذائف الهاون.
وأفاد مراسل العربية/الحدث اليوم الثلاثاء، بأن صواريخ القسام أحدثت إصابة مباشرة لمبنى في سديروت بغلاف غزة.
وكثفت إسرائيل من قصفها على القطاع، ما أدى لارتفاع عدد القتلى جراء القصف منذ 7 أكتوبر إلى نحو 3 آلاف قتيل و12500 مصاب، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وأعلنت كتائب القسام أن غارة جوية إسرائيلية على مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة، أسفرت عن مقتل القيادي في الحركة أيمن نوفل.
وقال السكان إن وابل الغارات الجوية الإسرائيلية دمر مبنى كاملاً وتسبب في سقوط عشرات الضحايا.
من جانبها، أعلنت لجنة حماية الصحافيين، وهي منظمة مراقبة مقرها نيويورك، أنها أكدت مقتل 13 صحافياً فلسطينياً على الأقل في غزة وثلاثة صحفيين في إسرائيل، منذ اندلعت الحرب.
وقتل عدة صحافيين فلسطينيين في غارات جوية شنتها إسرائيل على غزة اليوم الثلاثاء، وفق المنظمة التي لا تزال تعمل على التحقيق في أحدث الوفيات.
وأعلنت إسرائيل الأحد الماضي أنها في حرب، غداة اختراق مقاتلي حركة حماس أجزاء من السياج الحدودي الشائك وتنفيذهم هجمات على مقرات عسكرية وبلدات مجاورة خلفت أكثر من 1400 قتيل، غالبيتهم مدنيون، وفق مسؤولين إسرائيليين.
وردت إسرائيل بتشديد الحصار على القطاع وبقصف متواصل منذ السابع من أكتوبر أدى إلى تسوية أحياء بالأرض ومقتل ما لا يقل عن 3 آلاف شخص، غالبيتهم من المدنيين، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.
وحشدت إسرائيل آلافاً من الجنود النظاميين والاحتياطيين على الحدود تحضيراً لغزو محتمل.
وفي ظل القصف الإسرائيلي ودعوات الجيش لإخلاء شمال غزة، نزح أكثر من مليون شخص خلال أسبوع في القطاع المحاصر الذي تبلغ مساحته 362 كيلومتراً مربعاً ويقطنه 2,4 مليون شخص، بحسب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا).
وتجمّع مئات من الفلسطينيين الذين يحملون جوازات سفر أجنبية الاثنين جنوب قطاع غزة آملين بفتح معبر رفح الحدودي مع مصر، المنفذ الوحيد إلى الخارج غير الخاضع لسيطرة إسرائيل في قطاع غزة.