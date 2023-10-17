إسرائيل تقتل 200 شخص في غارة على ساحة مستشفى و6 آخرين في مدرسة للاجئين

وأوضح "لازاريني" في إفادة صحافية، أن المدرسة كانت تأوي عائلات نازحة نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة، وأن 4 آلاف شخص كانوا قد لجؤوا إلى المدرسة، وليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه حتى الآن، وفقًا لـ"فرانس برس".