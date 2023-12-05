"القسام" تعلن قتل "10" جنود إسرائيليين من مسافة صفر شرق خانيونس

أعلنت كتائبُ "القسام" قتلَ "10" جنود إسرائيليين من مسافة صفر، على محور شرق مدينة خانيونس في قطاع غزة.
وقالت الكتائب في بيان: "قبل قليل تمكّن مجاهدو القسام من الإجهاز على "10" جنود صهاينة وقتلهم من مسافة صفر، في محور شرق مدينة خانيونس".
كما أعلنت الكتائب أن مقاتليها استهدفوا مجموعة إسرائيلية خاصة من "8" جنود، بقذيفة مضادة للأفراد، وحقّقوا فيها إصابة مباشرة في محور شرق مدينة خانيونس.
وأكّدت أن مقاتليها تمكّنوا من قنص "6" جنود إسرائيليين ببنادق "الغول" القسامية، في منطقة الزنة بمحور شرق مدينة خانيونس، وأصابوهم إصابات محقّقة.