فنلندا تصبح رسمياً العضو الحادي والثلاثين في حلف شمال الأطلسي

أصبحت فنلندا الثلاثاء العضو الحادي والثلاثين في حلف شمال الأطلسي بعد إيداعها وثائق انضمامها إلى الحلف، في تحول استراتيجي كان سببه الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "مع تسلمنا وثيقة الانضمام هذه، يمكننا الآن أن نعلن أن فنلندا هي العضو الحادي والثلاثون في حلف شمال الأطلسي".
واعتبر بلينكن الثلاثاء أن انضمام فنلندا إلى الناتو يوم تاريخي للحلف.
وقال بلينكن في بروكسل: "أستطيع القول إن (هذا الانضمام) قد يكون الأمر الوحيد الذي يمكن أن نشكر (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين عليه؛ لأنه قام مجدداً بتسريع أمر قال إنه يريد تفاديه عبر الاعتداء" على أوكرانيا.