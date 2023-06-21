محكمة ألمانية تسجن "داعشية" ارتكبت جرائم ضد الإنسانية

قضت المحكمة الإقليمية في مدينة كوبلنتس بغرب ألمانيا، اليوم "الأربعاء"، بسجن ألمانية تنتمي إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.
ودانت المحكمةُ المرأةَ "37 عامًا" بالانتماء إلى منظمة إرهابية أجنبية، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية والمساعدة على الإبادة الجماعية، وأصدرت عليها أحكامًا بالسجن بلغ مجموعها تسعة أعوام وثلاثة أشهر؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وذكرت قاضية المحكمة في حيثيات الحكم أنها تثبّتت من أن المرأة خلال فترة وجودها مع التنظيم في سوريا وفي العراق أساءت معاملة شابّة إيزيدية؛ باتخاذها جارية في منزلها لقضاء حاجاتها الشخصية، وذلك على مدار ثلاثة أعوام.
وأضافت: أن نقطة البداية في هذا هو التقاء امرأتين لم يكن يمكن أن تكون هناك نقاط التقاء في حياتهما في الظروف العادية.
وبيّنت القاضية أن زوج المتهمة أحضر المجني عليها إلى المنزل، وكان يغتصبها بشكل دوري، وأن المتّهمة مكّنت زوجها من ارتكاب جريمة الاغتصاب وشجعته عليها.