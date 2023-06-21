محكمة ألمانية تسجن "داعشية" ارتكبت جرائم ضد الإنسانية

ودانت المحكمةُ المرأةَ "37 عامًا" بالانتماء إلى منظمة إرهابية أجنبية، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية والمساعدة على الإبادة الجماعية، وأصدرت عليها أحكامًا بالسجن بلغ مجموعها تسعة أعوام وثلاثة أشهر؛ وفقًا لـ"فرانس برس".