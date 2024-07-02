"التعليم الفلسطينية": 8672 طالبًا استُشهدوا و353 مدرسة وجامعة تعرضت للقصف

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 8572، والذين أصيبوا إلى 14089، فيما استُشهد في الضفة 100 طالب وأصيب 494 آخرون، إضافة إلى اعتقال 349.