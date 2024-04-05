أمين الأمم المتحدة يرفض استخدام الاحتلال الإسرائيلي الذكاء الاصطناعي في حرب غزة

وأضاف في كلمة إلى جانب زعماء دول الاتحاد الأوروبي في بلجيكا: "يكمن الدليل حقا في النتائج، وسنرى ذلك في الأيام المقبلة، وفي الأسابيع المقبلة"، قائلاً أيضاً "سننظر إلى المؤشرات على المجاعة المحتملة في غزة لمعرفة ما إذا كانت تتراجع".