قصف روسي على "خاركيف".. وأوكرانيا تُنبِّه المواطنين بحالة تأهُّب جوي في 6 مقاطعات

ومع ذلك، أشارت ماليار إلى أن القوات الأوكرانية "تتقدم تدريجيًّا" قرب باخموت التي كان يسكن فيها 70 ألف شخص تقريبًا قبل الحرب التي سيطرت عليها القوات الروسية في أيار/ مايو الفائت بعد معركة اعتُبرت الأطول والأكثر دموية في الحرب.