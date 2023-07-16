قصف روسي على "خاركيف".. وأوكرانيا تُنبِّه المواطنين بحالة تأهُّب جوي في 6 مقاطعات

أعلن مسؤولان محليان أن أربعة أشخاص على الأقل أُصيبوا أمس الأحد في قصف روسي على أحد أحياء خاركيف، أكبر مدينة في شرق أوكرانيا، فيما أعلن المصدر الرسمي الأوكراني تنبيه المواطنين لحالة تأهب جوي في ست مقاطعات أوكرانية، وفقًا لـ"العربية نت".
وتفصيلاً، دوت صفارات الإنذار في مقاطعات كييف وكييفسكي وبولتافا وسومي وخاركوف وتشيركاسي وتشرنيخيف، فيما ذكر حاكم خاركيف أوليه سينهوبوف على تيليجرام أن أربعة أشخاص أصيبوا، واندلع حريق بسبب القصف، مضيفًا بأن المسعفين نقلوا ثلاثة رجال مصابين بشظايا إلى مستشفى، وعالجوا الآخر في الموقع.
وقال رئيس بلدية خاركيف إيهور تيريخوف إن سبعة أشخاص أصيبوا في القصف الذي استهدف حي أوسنوفيانسكي الواقع جنوب المدينة.
واستعادت أوكرانيا السيطرة على جزء كبير من مدينة خاركيف الواقعة شرق أوكرانيا في سبتمبر الماضي، بينما تحتل القوات الروسية حاليًا شريطًا صغيرًا من الأرض هناك.
وأعلنت أوكرانيا الأحد أن القتال "اشتد" في الجبهة الشرقية، فيما اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهجوم المضاد الذي يشنه الجيش الأوكراني منذ قرابة شهر "لم ينجح".
وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية هانا ماليار: "اشتد الوضع إلى حد ما في الشرق. على مدى يومين شن العدو هجمات كثيفة في قطاع كوبيانسك في منطقة خاركيف. نحن في موقع دفاعي".
وبدأت أوكرانيا الشهر الماضي هجومًا مضادًّا بعد أن كدست أسلحة غربية، وعززت قواتها الهجومية، لكن كييف أقرت بصعوبة المعارك التي تخوضها، ودعت الولايات المتحدة والحلفاء الآخرين إلى مدها بمزيد من الأسلحة بعيدة المدى، والمدفعية.
ومع ذلك، أشارت ماليار إلى أن القوات الأوكرانية "تتقدم تدريجيًّا" قرب باخموت التي كان يسكن فيها 70 ألف شخص تقريبًا قبل الحرب التي سيطرت عليها القوات الروسية في أيار/ مايو الفائت بعد معركة اعتُبرت الأطول والأكثر دموية في الحرب.
وقالت أوكرانيا الجمعة الماضية إن قواتها تقدمت خلال الأسبوع الفائت مسافة كيلومترين تقريبًا حول مدينة ميليتوبول (جنوب)، التي احتلتها القوات الروسية بعد بدء الحرب في أوكرانيا.
وفي مقابلة متلفزة، بثتها الأحد قناة "روسيا 1" التلفزيونية الروسية، اعتبر بوتين أن الجيش الأوكراني لم يحرز أي تقدُّم في هجومه المضاد.