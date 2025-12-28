الإعلام الحكومي في غزة: الاحتلال يرتكب 969 خرقًا خلال 80 يومًا والقطاع يواجه "الموت البطيء"

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب (969) خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار خلال (80) يومًا، مما أسفر عن استشهاد (418) فلسطينيًا وإصابة (1,141) آخرين.
وأوضح المكتب، في بيان نقلته قناة القاهرة الإخبارية اليوم الأحد، أن قطاع غزة يواجه حالة «موت بطيء» نتيجة تنصّل الاحتلال من التزاماته الإنسانية؛ إذ لم يُسمح بدخول سوى (19,764) شاحنة مساعدات من أصل (48,000) شاحنة، بنسبة لا تتجاوز (42%)، مما أدى إلى تفاقم النقص الحاد في الغذاء والدواء والمياه والوقود.
وأشار البيان إلى تفاقم أزمة الإيواء بشكل غير مسبوق، بسبب استمرار إغلاق المعابر ومنع إدخال الخيام والكرفانات ومواد الإيواء، بالتزامن مع المنخفضات الجوية؛ مما أدى إلى انهيار (49) منزلًا ومبنى كان متضررًا سابقًا، واستشهاد (20) مواطنًا.
وشدد المكتب على أن استمرار هذه الخروقات يمثل التفافًا على وقف إطلاق النار، ومحاولة لفرض واقع إنساني قائم على التجويع والابتزاز.