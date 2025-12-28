الإعلام الحكومي في غزة: الاحتلال يرتكب 969 خرقًا خلال 80 يومًا والقطاع يواجه "الموت البطيء"

وأوضح المكتب، في بيان نقلته قناة القاهرة الإخبارية اليوم الأحد، أن قطاع غزة يواجه حالة «موت بطيء» نتيجة تنصّل الاحتلال من التزاماته الإنسانية؛ إذ لم يُسمح بدخول سوى (19,764) شاحنة مساعدات من أصل (48,000) شاحنة، بنسبة لا تتجاوز (42%)، مما أدى إلى تفاقم النقص الحاد في الغذاء والدواء والمياه والوقود.