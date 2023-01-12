البحرية الأمريكية تُسَلم القوات اليمنية سفينة تهريب أسلحة إيرانية

وقالت مصلحة خفر السواحل، في بيان: "تَسلمت خفر السواحل -قطاع البحر العربي- فرع المهرة، يومنا هذا الأربعاء 11 يناير 2023، زعيمة (سفينة صيد خشبية) تهريب الأسلحة التي ضُبطت من قِبَل سفينة البحرية الأمريكية USS Chinook (PC- 9) العاملة في المنطقة تحت قيادة الأسطول الخامس الأمريكي وعلى متنها ستة مهربين يمنيين في المياه الدولية بخليج عمان، بتاريخ 6 يناير 2023م".