البحرية الأمريكية تُسَلم القوات اليمنية سفينة تهريب أسلحة إيرانية

أعلنت مصلحة خفر السواحل اليمنية، عن تسلمها سفينة تهريب سلاح من إيران ضَبَطتها البحرية الأمريكية في وقت سابق بخليج عمان، مع طاقمها المكون من ستة يمنيين.
وقالت مصلحة خفر السواحل، في بيان: "تَسلمت خفر السواحل -قطاع البحر العربي- فرع المهرة، يومنا هذا الأربعاء 11 يناير 2023، زعيمة (سفينة صيد خشبية) تهريب الأسلحة التي ضُبطت من قِبَل سفينة البحرية الأمريكية USS Chinook (PC- 9) العاملة في المنطقة تحت قيادة الأسطول الخامس الأمريكي وعلى متنها ستة مهربين يمنيين في المياه الدولية بخليج عمان، بتاريخ 6 يناير 2023م".
كما أضافت أن "عملية الضبط تمت في ممر تهريب سلاح معروف، بعد قدومهم (المهربين) من إيران متجهين إلى السواحل اليمنية".