قمة الـ7.. "بايدن" يزور هيروشيما ويرفض الاعتذار عن كارثة القنبلة النووية

وأوضح سوليفان -وفق "الألمانية"- أن الرئيس الأمريكي سوف يشارك مع رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع في وضع إكليل من الزهور وفي فعاليات إحياء الذكرى، واستدرك قائلًا: "لكن ذلك لا يعد لحظة ثنائية من وجهة نظره، سيأتي بصفته واحدًا من رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع".