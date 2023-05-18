قمة الـ7.. "بايدن" يزور هيروشيما ويرفض الاعتذار عن كارثة القنبلة النووية

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مدينة هيروشيما صباح اليوم الخميس للمشاركة في قمة الدول السبع غدًا الجمعة.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن الرئيس جو بايدن لن يعتذر عن القصف النووي لمدينة هيروشيما في أغسطس 1945.
وأوضح سوليفان -وفق "الألمانية"- أن الرئيس الأمريكي سوف يشارك مع رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع في وضع إكليل من الزهور وفي فعاليات إحياء الذكرى، واستدرك قائلًا: "لكن ذلك لا يعد لحظة ثنائية من وجهة نظره، سيأتي بصفته واحدًا من رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع".
يُذكر أن الجيش الأمريكي ألقى قنبلة ذرية فوق وسط مدينة هيروشيما في صباح يوم 6 أغسطس 1945؛ مما أدى إلى تدمير المدينة بشكل كبير. وأسفر ذلك عن وفاة 70 ألف شخص على الفور؛ وفقًا للتقديرات، ولقي 70 ألف شخص آخرون حتفهم خلال الشهور اللاحقة.
يشار إلى أن بايدن هو ثاني رئيس أمريكي يزور هيروشيما بعد باراك أوباما الذي زارها في مايو 2016.