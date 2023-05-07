جولة حاسمة يترقبها الأميركيون .. "بايدن" والجمهوريون وجهاً لوجه لرفع سقف المديونية

يترقب الأميركيون جولة جديدة من التجاذب بين الرئيس جو بايدن وخصومه الجمهوريين، عندما يلتقي الطرفان الثلاثاء المقبل؛ لمناقشة رفع سقف المديونية العامة، في شدّ حبال تهدد آثاره الاقتصاد العالمي برمّته.
ويستضيف الديموقراطي "بايدن" في البيت الأبيض زعيمَي الجمهوريين في الكونغرس، رئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، في لقاء سيطلق جولة حاسمة في صراع نفوذ اقتصادي يخوضه الطرفان وعينهما على الانتخابات الرئاسية عام 2024، وفقاً لـ"فرانس برس".
ويتركز النقاش على رفع سقف الدين العام، وهو إجراء روتيني كان يتم اعتماده من دون أي جدل، إذ إن الحكومة الأميركية غالباً ما تنفق أكثر من ميزانيتها، لكن لا يمكنها أن تقترض بشكل إضافي من دون موافقة الكونغرس.
واشترط الجمهوريون هذا العام؛ للموافقة على رفع سقف الدين، وتالياً تجنّب تخلّف واشنطن عن سداد ديونها، أن يوافق "بايدن" أولاً على تخفيضات كبيرة في الميزانية، في تماهٍ مع الموقف القائل بأن الرئيس كان مسرفًا وغير مسؤول في إدارته الاقتصادية.
وقبل أيام من الاجتماع الذي سيحضره زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز وزعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، اتهم "بايدن" الجمهوريين بأخذ اقتصاد البلاد "رهينة".