جولة حاسمة يترقبها الأميركيون .. "بايدن" والجمهوريون وجهاً لوجه لرفع سقف المديونية

واشترط الجمهوريون هذا العام؛ للموافقة على رفع سقف الدين، وتالياً تجنّب تخلّف واشنطن عن سداد ديونها، أن يوافق "بايدن" أولاً على تخفيضات كبيرة في الميزانية، في تماهٍ مع الموقف القائل بأن الرئيس كان مسرفًا وغير مسؤول في إدارته الاقتصادية.