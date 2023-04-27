جنيف.. المنظّمة الدولية للهجرة تدعو لتوفير التمويل العاجل لأزمة النزوح من السودان

من جانب آخر حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، ومنظمة رعاية الطفولة، ومنظمة وولد فيجن، في بيان مشترك؛ من تعرُّض 50 ألف سوداني يعانون من سوء التغذية، للموت؛ الأمر الذي يستوجب توفيرَ العلاجات واللقاحات والتغذية، مشيرًا إلى تأثر سلسلة التبريد التي تحافظ على صلاحية لقاحات الأطفال بالانقطاع المستمرّ في الطاقة والوقود.