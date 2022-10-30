أوكرانيا: تعليق روسيا لمشاركتها في اتفاق الحبوب تسبب في توقف 218 سفينة

أعلنت وزارة البنية التحتية الأوكرانية، اليوم (الأحد)، أن 218 سفينة في المجمل توقفت فعليا؛ بسبب قرار روسيا تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب.
وبينت الوزارة عبر "تيليجرام" أن 95 سفينة محملة كانت قد غادرت الموانئ الأوكرانية تنتظر حالياً التفتيش للإبحار في اتجاه المستهلك النهائي، وأن 101 سفينة فارغة تنتظر التفتيش لدخول الموانئ الأوكرانية، وفقاً لـ"يورونيوز".
وأضافت أن 22 سفينة محملة بالسلع الزراعية تنتظر لمغادرة الموانئ الأوكرانية.
وأوضحت الوزارة أن الاتفاق، الذي أتاح فتح ثلاثة موانئ على البحر الأسود، سمح لأوكرانيا بتصدير نحو تسعة ملايين طن من السلع الزراعية حتى الآن.