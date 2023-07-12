مجموعة الـ7 تعلن ضمانات أمنية طويلة المدى لأوكرانيا لتعزيز دفاعاتها ضد روسيا

وفي بيان مشترك يمكن للدول الأخرى الانضمامُ إليه، ذكرت الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وفرنسا وكندا وإيطاليا وبريطانيا، وكذلك الاتحاد الأوروبي، أن الإطارَ يركز على ضمان قوة مستدامة قادرة على الدفاع عن أوكرانيا الآن، وردع أي عدوان روسي مستقبلًا؛ وفقًا لـ"فرانس برس".