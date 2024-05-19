طائرات روسية متطورة ومسيرة تركية بقدرات ليلية تساعد في البحث عن مروحية رئيسي

وتفصيلاً، قالت الدفاع التركية في بيان على منصة "إكس": "بناء على الطلب الذي تقدمت به السلطات الإيرانية، من خلال وزارة خارجيتنا، فقد تمّ تخصيص طائرة مسيرة من طراز "آكبنجي"، مروحية من طراز "كوغار" ذات قدرات رؤية ليلية، للمشاركة في أنشطة البحث والإنقاذ، للمروحية المحطمة، التابعة للرئيس الإيراني، والوفد المرافق له".