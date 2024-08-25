الخطوط الجوية البريطانية تعلق رحلاتها من وإلى تل أبيب من اليوم وحتى الأربعاء

ذكرت صحيفة بريطانية، أن شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتش إيرويز"، أوقفت رحلاتها إلى تل أبيب من مطار هيثرو في لندن من الأحد إلى الأربعاء نتيجة تبادل الضربات الصاروخية بين إسرائيل ولبنان.
وفي التفاصيل، نقل المنشور عن بيان صادر عن المتحدث باسم الخطوط الجوية البريطانية: "نحن نراقب الوضع في الشرق الأوسط باستمرار واتخذنا القرار العملي بتعليق رحلاتنا من وإلى تل أبيب حتى الأربعاء 28 أغسطس".
وبحسب المنشور الذي كتبته صحيفة "ستاندرد" البريطانية، قامت شركة الطيران المجرية "ويز آير" أيضًا بتعليق رحلاتها مؤقتًا إلى إسرائيل وسط الوضع المتوتر في الشرق الأوسط.
وقالت الصحيفة إن شركة طيران بريطانية أخرى، هي "فيرجن أتلانتيك"، تعلق مؤقتًا رحلاتها اليومية بين مطار هيثرو وتل أبيب في كلا الاتجاهين بعد "تقييم السلامة" في المنطقة.
وتضيف الصحيفة: "الآن ستستأنف شركة الطيران (فيرجن أتلانتيك) رحلاتها في 25 سبتمبر"، وفقًا لسبوتنيك.
وفي وقت سابق، أعلنت شركة الطيران البريطانية فيرجن أتلانتيك، أنها ستستأنف رحلاتها إلى تل أبيب في 5 سبتمبر.
وأعلن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الأحد، "عدم وجود نية حالية للتصعيد بعد هجوم اليوم الذي استهدف إسرائيل".
وقال نصر الله، في كلمة له، إن "عملية اليوم انتهت ويبقى بيننا وبين إسرائيل المستقبل وفق التطورات"، مؤكدًا أن "العملية العسكرية اليوم تم إنجازها بدقة على الرغم من كل الظروف الصعبة".
وأضاف: "قلنا إن ردنا اليوم أولي وإذا كانت نتيجة العملية غير كافية بالنسبة لنا سنقرر ما سنفعل لاحقًا"، متابعًا: "في المرحلة الحالية لبنان يمكنه أن يرتاح والعدو أعلن أن ما جرى اليوم انتهى".