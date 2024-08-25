الخطوط الجوية البريطانية تعلق رحلاتها من وإلى تل أبيب من اليوم وحتى الأربعاء

وقال نصر الله، في كلمة له، إن "عملية اليوم انتهت ويبقى بيننا وبين إسرائيل المستقبل وفق التطورات"، مؤكدًا أن "العملية العسكرية اليوم تم إنجازها بدقة على الرغم من كل الظروف الصعبة".