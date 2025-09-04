البديوي: التنمية المستدامة لا تكتمل إلا بشراكة الحكومي والخاص والأهلي

أكّد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن التنمية المستدامة لا تكتمل إلا بشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية.
جاء ذلك خلال كلمته في حفل تكريم المشاريع والشخصيات الرائدة في مجال العمل والشؤون الاجتماعية والخدمة المدنية على هامش الاجتماع الـ 21 لأصحاب المعالي وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون، أمس في دولة الكويت، بحضور معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الكويت -رئيس الدورة الحالية- الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، ومعالي وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال هادي هايف الحويلة، وبمشاركة أصحاب المعالي الوزراء المعنيين في أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس.
وثمّن البديوي استضافة دولة الكويت وما تقدمه من دعم واهتمام لمسيرة مجلس التعاون، مؤكدًا أن العمل الخليجي المشترك يحظى بعناية ورعاية خاصة من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس – حفظهم الله ورعاهم – في كافة الميادين.
وأوضح أن الاحتفال هو نوع من رد الجميل والعرفان للمكرمين على ما بذلوه من جهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحفيز في الوقت ذاته على المزيد من البذل والعطاء، مؤكدًا على الإيمان الراسخ بدور القطاع الخاص في عملية التحوّل الاقتصادي الذي تنشده دول المجلس من خلال الرؤى والإستراتيجيات التنموية، مشيدًا بدوره الريادي في تحقيق نسب عالية في التوطين، ودعمه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الرائدة، وما قامت به من أدوار وطنية أساسية عبر تمكين وتشغيل العامل الخليجي ومنحه الثقة في قدراته ليسهم بجهوده وأفكاره في مواصلة مسيرة البناء والتحديث.
ونوه معالي الأمين العام بالدور الذي تضطلع به قيادات ومؤسسات وجمعيات النفع العام في صقل مهارات المواطن الخليجي وتعزيز قيم البذل والعمل التطوعي، عبر مشاريعها الرائدة في القطاع الاجتماعي.