البديوي: التنمية المستدامة لا تكتمل إلا بشراكة الحكومي والخاص والأهلي

وأوضح أن الاحتفال هو نوع من رد الجميل والعرفان للمكرمين على ما بذلوه من جهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحفيز في الوقت ذاته على المزيد من البذل والعطاء، مؤكدًا على الإيمان الراسخ بدور القطاع الخاص في عملية التحوّل الاقتصادي الذي تنشده دول المجلس من خلال الرؤى والإستراتيجيات التنموية، مشيدًا بدوره الريادي في تحقيق نسب عالية في التوطين، ودعمه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الرائدة، وما قامت به من أدوار وطنية أساسية عبر تمكين وتشغيل العامل الخليجي ومنحه الثقة في قدراته ليسهم بجهوده وأفكاره في مواصلة مسيرة البناء والتحديث.