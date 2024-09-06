صرخ وقال "أريد قتل عناصر".. "مهتم بالمتفجرات" يهاجم مركز شرطة ألماني بساطور!

ويأتي الحادث غداة محاولة تنفيذ هجوم على القنصلية الإسرائيلية في ميونيخ قام بها شاب نمساوي من أصل بوسني يبلغ 18 عامًا، وكان هذا الشاب معروفًا من الشرطة التي أكدت أنّها كانت تشتبه بأنه "تطرّف، وأنّه كان مهتمًّا بالمتفجرات والأسلحة".