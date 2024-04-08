الصحة الفلسطينية: انتشال 20 شهيداً في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن الطواقم الطبية انتشلت حتى الآن 20 شهيداً من شوارع وأحياء مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة, بعد تراجع قوات الاحتلال الإسرائيلي من المحاور الرئيسية في المدينة، مما كشف عن حجم الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اجتياحها للمدينة.