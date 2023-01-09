مبادرة مصرية.. "الجامعة العربية" تطلق عام 2023 عامًا للشباب العربي

من جانبها، أشارت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبوغزالة إلى أنه سيتم إطلاق حزمة من الأنشطة الشبابية المشتركة بمختلف الدول العربية على مدار هذا العام لتوطيد أواصر العلاقات على المستوى الشعبي، ومساعدة الشباب على التصدي للشائعات، ومواجهة الأفكار المغلوطة والظواهر السلبية.