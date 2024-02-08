المحكمة الأمريكية العليا تنظر في قضية استبعاد ترامب من الانتخابات الرئاسية

ومن بين الولايات العشرين التي قُدمت فيها طعون بشأن عدم أهلية ترامب، لم يصدر القرار سوى في اثنتين منها "كولورادو، وماين"، فيما تنتظر العديد من الولايات حكم المحكمة العليا قبل البتّ في القضايا المرفوعة أمامها.