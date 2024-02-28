إسرائيل تقصف مواقع تابعة لحزب الله بمحيط دمشق.. وسقوط قتلى ومفقودين

ومنذ بدء الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، شنت إسرائيل مئات الغارات الجوية على جارتها الشمالية، مستهدفة في المقام الأول القوات الموالية لإيران، من بينها حزب الله اللبناني، والجيش السوري، وتزايدت الضربات منذ بدء الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس قبل نحو خمسة أشهر.