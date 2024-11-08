"مباراة الشغب".. فلسطين تدين "الهمجية الإسرائيلية في هولندا" وتدعو للتحقيق

وجاء في بيان للخارجية الفلسطينية على منصة "إكس": "تدين وزارةُ الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين الهتافاتِ المعاديةَ للعرب، والأعمال الهمجية التي قام بها جمهور من المشجعين المُبتَعثين المناصرين لأحد أندية كرة القدم العنصرية الإسرائيلية في العاصمة الهولندية أمستردام على مدار ثلاثة أيام متواصلة، والتي تضمّنت الاعتداء على رمزية العلم الفلسطيني وإنزاله عن بعض الأماكن التي ترمز إلى دعم الحقّ الفلسطيني في وجه جرائم الاحتلال والإبادة المستمرة في قطاع غزة".