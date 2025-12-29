بعثة أممية: سكان الفاشر يعيشون صدمة وظروفًا "مهينة وغير آمنة"

وقالت براون: "هؤلاء الأشخاص يعيشون في ظروف هشّة للغاية، بعضهم يقيم في مبانٍ مهجورة، وآخرون في بيئات بدائية تمامًا، من دون مياه أو وسائل نظافة، ما يجعل وضعهم الإنساني غير مقبول بأي حال".