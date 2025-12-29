بعثة أممية: سكان الفاشر يعيشون صدمة وظروفًا "مهينة وغير آمنة"
كشفت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، دينيس براون، عن حجم المعاناة التي يعيشها المدنيون في مدينة الفاشر، غرب السودان، ووصفت أوضاعهم بأنها "مهينة وغير آمنة"، مشيرة إلى حالة من "الصدمة" تسود بين السكان.
وجاءت تصريحات براون عقب عودتها من زيارة ميدانية للفاشر، الإثنين، برفقة بعثة تابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، والتي تمكنت من دخول المدينة لأول مرة منذ شهرين، بعد مفاوضات وصفتها بـ"الشاقة"، أعقبت سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة.
وقالت براون: "هؤلاء الأشخاص يعيشون في ظروف هشّة للغاية، بعضهم يقيم في مبانٍ مهجورة، وآخرون في بيئات بدائية تمامًا، من دون مياه أو وسائل نظافة، ما يجعل وضعهم الإنساني غير مقبول بأي حال".
وتأتي هذه الزيارة في ظل استمرار تدهور الوضع الأمني والإنساني في غرب السودان، في وقت تُبذل فيه جهود دولية متواصلة لإيصال المساعدات وتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة للمدنيين.