"تبدو عشوائية لكنها منسقة".. اتهامات أمريكية أوروبية لروسيا بتنفيذ عمليات تخريبية لتقويض دعم أوكرانيا

وذكر مسؤولو أمن أمريكيون وأوروبيون، لصحيفة "نيويورك تايمز"، أن "هذه الأعمال، على الرغم من أنها قد تبدو عشوائية، إلا أنها جزء من جهد منسق من قبل روسيا لإبطاء نقل الأسلحة إلى كييف، وإظهار وجود معارضة أوروبية متزايدة لدعم أوكرانيا، وعلى الرغم من أن الهجمات لم توقف تدفق الأسلحة إلى أوكرانيا، إلا أن بعض الأهداف لا علاقة لها مباشرة بالحرب".