المجلس العسكري بالنيجر يعلن إغلاق المجال الجوي للبلاد حتى إشعار آخر

قال المجلس العسكري في النيجر إنه أغلق المجال الجوي للبلاد ابتداءً من يوم الأحد حتى إشعار آخر.
وتفصيلاً، جاء في بيان للعسكريين أنه "في مواجهة التهديد بالتدخل الذي بدأت تتضح معالمه انطلاقًا من البلدان المجاورة، أغلق المجال الجوي للنيجر ابتداءً من يوم الأحد وحتى إشعار آخر".
وشدد العسكريون على أن "أي محاولة لخرق المجال الجوي" ستواجه برد قوي وفوري، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
من جانب آخر، أعلنت فرنسا تعليق مساعداتها التنموية وتلك المتعلقة بدعم الميزانية المخصصة لبوركينا فاسو، وفق ما أفادت وزارة الخارجية الأحد.
وجاء البيان الفرنسي بعد أيام من إعلان بوركينا فاسو ومالي أنهما ستعدان أي تدخل عسكري ضد الحكام العسكريين الجدد في النيجر بمثابة "إعلان حرب".
وساد الهدوء عاصمة النيجر يوم الأحد وبدا أن المواطنين لا يعيرون اهتمامًا كبيرًا لتهديد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بالتدخل العسكري عندما تنتهي المهلة التي منحتها لقادة الانقلاب لإعادة الرئيس إلى منصبه.
وفي شوارع نيامي، كانت هناك علامات متفرقة على دعم المجلس العسكري الذي قال إنه لن يرضخ للضغوط الخارجية التي يتعرض لها لترك السلطة التي استولى عليها في 26 يوليو.
وهز استيلاء الجيش على السلطة في النيجر منطقة الساحل الإفريقي، وهو سابع انقلاب تشهده منطقة غرب ووسط إفريقيا خلال ثلاث سنوات.
ونظم نحو مائة شخص اعتصامًا بالقرب من قاعدة جوية في نيامي وتعهدوا بالمقاومة إذا لزم الأمر لدعم الإدارة العسكرية الجديدة لكن دون اللجوء إلى العنف.
واتفق كبار مسؤولي الدفاع في دول "إيكواس" في 30 يوليو على اتخاذ إجراء عسكري، بما في ذلك تحديد موعد ومكان التدخل، إذا لم يتم الإفراج عن رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم وإعادته إلى منصبه بحلول يوم الأحد.
وأثار تعهد "إيكواس" بالتدخل العسكري مخاوف من تفجر مزيدٍ من الصراع في منطقة تواجه بالفعل تمردًا من متطرفين أدى إلى مقتل الآلاف وأجبر الملايين على الفرار.
ووفق رئيس وزراء النيجر حمودو محمدو فإن الحكومة المعزولة لاتزال تعتقد بإمكانية التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة.