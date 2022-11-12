قلق وترقُّب عالمي كبيران.. هل سيلتزم المشاركون باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية 19 نوفمبر؟

وذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، الجمعة، أن هذا الاتفاق سمح بتصدير 10,2 ملايين طنّ من الحبوب والمنتجات الغذائية من أوكرانيا؛ ما سمح بانخفاض الأسعار وتقديم مساعدة للدول الفقيرة، وبقي الشقّ المتعلق بالصادرات الروسية من أسمدة ومنتجات غذائية حبرًا على ورق إلى حدٍّ ما؛ مما أثار استياء موسكو التي رأت في ذلك ازدواجًا في المعايير.