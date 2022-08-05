متحدث الأمن القومي الأمريكي: السعودية دولة مهمة وملتزمون بتزويدها بالقدرات الدفاعية

قال المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي، الأدميرال جون كيربي؛ إن المملكة العربية السعودية شريكٌ مهمٌ وشريكٌ إستراتيجي للولايات المتحدة، وإن الرئيس الأمريكي جو بايدن يؤكّد على ذلك.
وأشار كيربي؛ في لقاءٍ مع إذاعة "صوت أميركا"، اليوم الجمعة، إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بتزويد السعودية بقدرات دفاعية، ويقيم فيها ٧٠ ألف مواطن أمريكي، كما أن السعوديين ساعدوا في وقف إطلاق النار باليمن، ويعملون جهوداً كبيرة في هذا الجانب، وملتزمون بألا تتعرّض السعودية لتهديداتٍ مستقبلية.
وحول رحلة الرئيس الأمريكي بايدن إلى السعودية في شهر يوليو الماضي، قال المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي، الأدميرال جون كيربي "لقد خرجنا من هذه الرحلة ونحن نشعر بإيجابية كبيرة بشأن بعض الخطوات التعاونية التي تمت بالفعل".
وتناول كيربي؛ خلال اللقاء، بعض القضايا الشرق أوسطية، ومن ضمنها إيران، حيث قال إن الولايات المتحدة جزءٌ أساسي من إيمانها القوي بألا تمتلك إيران أسلحة نووية، مشيراً إلى أن امتلاك إيران السلاح النووي سيضعف الاستقرار والأمن في المنطقة، ويزيد من فرص حدوث نوعٍ من الصراع.