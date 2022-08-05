متحدث الأمن القومي الأمريكي: السعودية دولة مهمة وملتزمون بتزويدها بالقدرات الدفاعية

وأشار كيربي؛ في لقاءٍ مع إذاعة "صوت أميركا"، اليوم الجمعة، إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بتزويد السعودية بقدرات دفاعية، ويقيم فيها ٧٠ ألف مواطن أمريكي، كما أن السعوديين ساعدوا في وقف إطلاق النار باليمن، ويعملون جهوداً كبيرة في هذا الجانب، وملتزمون بألا تتعرّض السعودية لتهديداتٍ مستقبلية.