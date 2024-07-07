هل تنجح "الجبهة الجمهورية" في وقف زحف اليمين المتطرف لحكم فرنسا؟

تصف "الجبهة الجمهورية" في السياسة الفرنسية، الجهد المشترك الذي تبذله عدة أحزاب سياسية رئيسية وناخبيها لتقليل فرص اليمين المتطرف في الفوز بالانتخابات، وفي الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وفي الانتخابات الأخرى عندما يصل مرشحان فقط إلى جولة الإعادة، تطلب الأحزاب التي لم تنجح من ناخبيها دعم المرشح الرئيسي، وعندما يكون اليمين المتطرف في موقع جيد في جولة الإعادة التي يتأهل لها ثلاثة مرشحين، والتي يمكن أن تحدث في جميع الانتخابات باستثناء الانتخابات الرئاسية، تكون "الجبهة الجمهورية" أكثر واقعية: حيث يمكن للمرشحين الذين يحتلون المركز الثالث الاتفاق على الانسحاب حتى لا ينقسم التصويت المناهض لحزب التجمع الوطني، ويمكن أن تكون هذه الاتفاقات محلية أو وطنية.