اندلعت قبل انتهاء الهدنة.. اشتباكات عنيفة في عدة مناطق بالعاصمة السودانية

اندلعت اشتباكات عنيفة في عدة مناطق بالعاصمة السودانية، اليوم (الأربعاء)، بين طرفي الصراع بعد انتهاء هدنة مدتها 72 ساعة، وردت عدة تقارير عن انتهاكها.
وأفاد شهود بأنه قبل وقت قصير من انتهاء الهدنة في السادسة صباحًا، اندلع قتال عنيف في المدن الثلاث بمنطقة العاصمة الأوسع على ضفتي نهر النيل، الخرطوم وبحري وأم درمان، وفقًا لـ"رويترز".
وأضافوا أن طائرات الجيش نفّذت ضربات في مدينة بحري، وردت قوات الدعم السريع بالنيران المضادة للطائرات.
وذكروا أن أم درمان شهدت إطلاق نيران مدفعية واشتباكات عنيفة، كما وقعت اشتباكات على الأرض في جنوب الخرطوم.
من جانبهم، أوضح سكان أن اشتباكات دارت في ولاية جنوب كردفان، حيث يجري حشد قوة متمردة كبيرة غير متحالفة بشكل واضح مع أي من طرفي القتال الدائر في الخرطوم.