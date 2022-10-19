العالم

وباء الكوليرا يتفشى على نطاق واسع في لبنان.. ومعظم الحالات بين النازحين السوريين

تجهيز مستشفيات ميدانية لتوزيع الأمصال
وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية فراس الأبيض
وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية فراس الأبيض
سبق
سبق

أفاد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية فراس الأبيض، اليوم (الأربعاء)، عن انتشار واسع لمرض الكوليرا في لبنان معظمه بين النازحين السوريين.

وقال "الأبيض" في مؤتمر صحفي في بيروت: "إن معظم حالات التفشي لا تزال لدى النازحين السوريين، ولكن بدأنا نلحظ زيادة في الحالات عند المواطنين اللبنانيين".

وأوضح أن الوزارة تعمل على تجهيز مستشفى ميداني في عرسال (شرق)، وهناك 8 مستشفيات ميدانية جاهزة تُوزّع عليها المستلزمات العلاجية والأمصال.

وبين أنّ كميات لقاحات الكوليرا المتوافرة عالمياً قليلة؛ بسبب تواجد بؤر عدّة للكوليرا، لكن لبنان حصل على وعدٍ بتأمين كميات من اللقاحات.

لبنان
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الكوليرا

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