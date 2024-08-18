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في اليوم 317 للعدوان.. ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 40099 والمصابين إلى 92609

قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين جديدتين آخر 24 ساعة.. والعشرات تحت ركام المنازل
في اليوم 317 للعدوان.. ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 40099 والمصابين إلى 92609

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجزرتين جديدتين ضد العائلات الفلسطينية آخر 24 ساعة؛ مما أسفر عن ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة في اليوم الـ317 على التوالي، إلى 40099 شهيدًا، ونحو 92609 جرحى، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 25 فلسطينيًّا وإصابة 72 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، وارتكاب مجزرتين ضد العائلات الفلسطينية، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة؛ مؤكدة وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في كافة مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.

غزة
قوات الاحتلال الإسرائيلي

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