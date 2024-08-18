في اليوم 317 للعدوان.. ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 40099 والمصابين إلى 92609

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجزرتين جديدتين ضد العائلات الفلسطينية آخر 24 ساعة؛ مما أسفر عن ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة في اليوم الـ317 على التوالي، إلى 40099 شهيدًا، ونحو 92609 جرحى، معظمهم من النساء والأطفال.