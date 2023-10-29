الهلال الأحمر الفلسطيني: القوات الإسرائيلية تطالب بإخلاء مستشفى القدس

يأتي هذا فيما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات جوية، في وقت مبكر من اليوم الأحد، بالقرب من أكبر مستشفى في غزة، والذي يكتظ بالمرضى وعشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يبحثون عن مأوى.