قُبيل اللقاء المرتقب.. هذا ما يريده بايدن من شي

واعتبر أن أحد أهداف الاجتماع "إيجاد نقاط مشتركة يمكن للولايات المتحدة والصين العمل عليها سوياً من دون خلافات"، مضيفاً: "نحن راضون عن مستوى الجدية التي يبديها الجميع للمضي قدماً في هذه المباحثات".