شاركت في مظاهرة مناهضة لحرب غزة.. من هي مرشحة الرئاسة الأمريكية "جيل ستاين"؟

وتخرجت "إلين ستاين" بامتياز مع مرتبة الشرف من كلية هارفارد، في عام 1973؛ حيث درست علم النفس وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا، ثم التحقت بكلية الطب بجامعة هارفارد وتخرجت عام 1979، ومارست الطب الباطني لمدة 25 عامًا في مركز "بيث إسرائيل ديكونيس" الطبي، ومركز "سيمونز كوليدج" الصحي، و"هارفارد بيلجريم" للرعاية الصحية في بوسطن، وعملت أيضًا كمدرسة للطب في كلية الطب بجامعة هارفارد.