شاركت في مظاهرة مناهضة لحرب غزة.. من هي مرشحة الرئاسة الأمريكية "جيل ستاين"؟

أثار اعتقالُ الشرطة الأمريكية مرشحة الرئاسة الأميركية "جيل ستاين" خلال مشاركتها في مظاهرة طلابية في جامعة واشنطن في سانت لويس، ضد استمرار الحرب في قطاع غزة؛ الاهتمامَ بهذه المرشحة عن حزب الخضر، التي قبض عليها مع مدير حملتها الانتخابية ونائبه؛ فمن هي "جيل ستاين"؟
ولدت "جيل إلين ستاين" في 14 مايو 1950، في ولاية شيكاغو، وهي طبيبة وناشطة بيئية، وترشحت عن حزب الخضر لمنصب حاكم ولاية ماساتشوستس في عامَي 2002 و2010، ووالداها يتحدّران من اليهود الروس، وقد نشأت في هايلاند بارك ضمن عائلة يهودية إصلاحية؛ وفقًا لـ"الحرة".
وتخرجت "إلين ستاين" بامتياز مع مرتبة الشرف من كلية هارفارد، في عام 1973؛ حيث درست علم النفس وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا، ثم التحقت بكلية الطب بجامعة هارفارد وتخرجت عام 1979، ومارست الطب الباطني لمدة 25 عامًا في مركز "بيث إسرائيل ديكونيس" الطبي، ومركز "سيمونز كوليدج" الصحي، و"هارفارد بيلجريم" للرعاية الصحية في بوسطن، وعملت أيضًا كمدرسة للطب في كلية الطب بجامعة هارفارد.
وشاركت "إلين ستاين" في المظاهرة لدعم الطلاب الذين نصبوا مخيمًا وأعلنوا أنهم لن يغادروا حتى تتخلّى جامعة واشنطن عن علاقاتها بشركة بوينغ، وتقاطع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، من بين مطالب أخرى، وسبق لها الترشح للرئاسة الأمريكية في عامَي 2012 و2016.