"اليونيسف" تحذر من أن غزة على حافة الدمار والمجاعة

وقال: "كان هناك أمل كبير بوقف إطلاق النار بعد قرار مجلس الأمن الدولي، وفي كل مكان ذهبت إليه في غزة، كان وقف إطلاق النار أكثر ما يقوله الناس ويتوسلون لتحقيقه، لذلك، كان هناك أمل، لكن هذا الأمل سحقه صوت القنابل".