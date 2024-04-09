"اليونيسف" تحذر من أن غزة على حافة الدمار والمجاعة

حذر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" جيمس إلدر، اليوم (الثلاثاء) من أن قطاع غزة الذي يعيش فيه 2.3 مليون فلسطيني، على حافة الدمار والمجاعة.
وبين "إلدر" أن الفلسطينيين يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة في ظل ظروف قاسية للغاية، وفقاً "للأناضول".
وقال: "كان هناك أمل كبير بوقف إطلاق النار بعد قرار مجلس الأمن الدولي، وفي كل مكان ذهبت إليه في غزة، كان وقف إطلاق النار أكثر ما يقوله الناس ويتوسلون لتحقيقه، لذلك، كان هناك أمل، لكن هذا الأمل سحقه صوت القنابل".
وأضاف: "إن إسرائيل هاجمت مدينة رفح التي سبق أن أُعلنت منطقة آمنة، بعد يومين فقط من قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار".
وتابع: "كنت في مستشفى في رفح وكان هناك أطفال مصابين بجروح خطيرة بسبب القصف، رغم قرار وقف إطلاق النار، إلا أن القصف يستمر دون توقف طوال اليوم".
وطالب بوضع هذا القرار موضع التنفيذ، لضمان وقف إطلاق النار كي يعلم الأطفال والأسر الذين تحملوا هذا الألم لعدة أشهر أنهم سيتمكنون بالفعل من الاستيقاظ في الصباح.