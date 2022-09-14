"السيسي" يدعو إلى تجاوز الخلافات العربية والتركيز على التنسيق والشراكة

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم "الأربعاء"، إلى ضرورة تجاوز الخلافات العربية البينية، وتركيز الجهود العربية في الوقت الراهن على التنسيق والشراكة، من أجل التكامل السياسي والاقتصادي ودعم الأمن والمصالح العربية المشتركة.
وقال "السيسي" في حوار مع وكالة الأنباء القطرية: "إن القمة العربية المقبلة في الجزائر تنعقد في وقت حساس تمر به الأمة العربية، التي تشهد العديد من الأزمات والتوترات وتفشي خطر الإرهاب".
وشدد على حتمية استعادة عدد من المبادئ والمفاهيم في منطقتنا العربية، في مقدمتها التمسك بمفهوم الدولة الوطنية، والحفاظ على سيادة ووحدة أراضي الدول، وعدم التعامل تحت أي شكل من الأشكال مع التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة، وفي المقابل دعم الجيوش الوطنية والمؤسسات العسكرية.